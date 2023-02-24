Парад планет у небі над Україною – видовищні фото рідкісного астрономічного явища

У ніч із 23 на 23 лютого у різних містах України спостерігали захоплюючу астрономічну подію – парад планет.

Потрійне зближення Венери, молодого Місяця та Юпітера створює рідкісне астрономічне явище, фото якого активно публікували у мережі, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що чіткіше це видовище можна було спостерігати в західній частині неба. При цьому фіксується таке зближення небесних тіл вже другу ніч, 22 та 23 лютого.

Приголомшливий небесний пейзаж показують жителі різних міст як у східних регіонах, так і у північних, західних та південних. Окрім спостереження, деякі українці діляться думками про значення такого з’єднання Венери, Юпітера та Місяця в одну лінію, намагаються розтлумачити “небесний знак”, у якому схильні вбачати добре знамення.

Подивіться, як виглядає це потрійне з’єднання в нічних небесах міст України:

Що говорить наука про парад планет

Як пояснюють фахівці астрономи, повним вважається парад, у якому беруть участь усі вісім планет Сонячної системи. А наступний великий парад небесних тіл пройде лише у вересні 2040 року.

Парад планет – явище, у якому кілька планет Сонячної системи виявляється з одного боку від Сонця у невеликому секторі. При цьому вони знаходяться більш менш близькими один до одного на небесній сфері. Планети в цей період стають доступними для спостерігачів із Землі.

До речі, парад планет буває малим, великим та повним. Також розрізняються “видимі” та “невидимі” паради планет Сонячної системи. Видимий парад планет – це коли п’ять яскравих планет у своєму русі підходять одна до одної на близьку відстань і стають видно одночасно у невеликому секторі неба.

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