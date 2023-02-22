Краса на Дніпропетровщині: веселка у лютому – що це означає (фото)

21 лютого на Дніпропетровщині, у місті Покров були досить складні погодні умови, передає НСН. Зокрема – сильний, штормовий вітер. Але небо було чисте, ясне, з білими хмаринками. І веселкою! Ось така краса На Дніпропетровщині у Покрові радувала містян. Декілька світлин зробив кореспондент регіонального сайту Nikopolnews. Також фотографіями діляться мешканці Покрова у пабліку Орджосіті.

Краса на Дніпропетровщині у Покрові – веселка у лютому: фото

Веселка взимку – народні прикмети

Останнім часом в Україні все частіше можна побачити веселку взимку. Але все ж таки вона залишається досить рідкісним явищем.

У давнину вважалося, що побачити веселку взимку – хороший знак. Він обіцяє удачу і везіння цілий рік. Ті, кому довелося стати очевидцем цього явища, вважалися щасливчиками.

Також за появи веселки взимку наші пращури передбачали погоду на кілька тижнів вперед. Якщо веселка з’явилася в морозний і сонячний день, значить в найближчі кілька тижнів слід очікувати дуже сильних морозів.

Якщо ж веселка з’явилася на небі в похмурий день, то це прикмета, що насуваються снігові хуртовини та снігопади. Якщо у веселці переважає червоний колір, значить потрібно чекати вітряних днів.

Веселка взимку – що кажуть фахівці

Фахівці кажуть, що справжньої веселки взимку не буває, а явище це називається ГАЛО – взимку сонячні промені заломлюються не в крапельках води (як у справжній веселці в теплу пору року), а в крижаних кристалах. Щоб з’явилося гало взимку, потрібні одночасно три умови:

висока вологість повітря;

яскраве сонце;

сильний мороз.

Гало – рідкісне явище, воно зустрічається перед зміною погоди, перед пониженням температури, сильною хуртовиною, перед потеплінням. Гало, як і інші оптичні явища (літня веселка, північне сяйво) – атмосферний феномен, викликаний дисперсією світла в кристалах льоду.

Гало відрізняється від літньої веселки за своїми характеристиками:

воно з’являється зазвичай навколо сонця, а веселка утворюється напроти сонця;

веселка завжди має повний спектр, а гало пофарбовано бідніше, переважають червоний і оранжевий колір;

у веселки в центрі – фіолетовий колір і по периферії – червоний колір, а гало – червоний колір видно ближче до центру.

Дуже рідко можна бачити гало, яке складається з повного спектру кольорів.

Зазначимо, що 21 лютого у Покрові було досить тепло – приблизно +5. А от сьогодні температура повітря дещо знизилася. Тож можна констатувати, що веселка тут була до похолодання.

Веселка у Покрові 21 лютого

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