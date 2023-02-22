Краса на Дніпропетровщині: веселка у лютому – що це означає (фото)

21 лютого на Дніпропетровщині, у місті Покров були досить складні погодні умови, передає НСН. Зокрема – сильний, штормовий вітер. Але небо було чисте, ясне, з білими хмаринками. І веселкою! Ось така краса На Дніпропетровщині у Покрові радувала містян. Декілька світлин зробив кореспондент регіонального сайту Nikopolnews. Також фотографіями діляться мешканці Покрова у пабліку Орджосіті.
Краса на Дніпропетровщині у Покрові – веселка у лютому: фото
Веселка взимку – народні прикмети
Останнім часом в Україні все частіше можна побачити веселку взимку. Але все ж таки вона залишається досить рідкісним явищем.
У давнину вважалося, що побачити веселку взимку – хороший знак. Він обіцяє удачу і везіння цілий рік. Ті, кому довелося стати очевидцем цього явища, вважалися щасливчиками.
Також за появи веселки взимку наші пращури передбачали погоду на кілька тижнів вперед. Якщо веселка з’явилася в морозний і сонячний день, значить в найближчі кілька тижнів слід очікувати дуже сильних морозів.
Якщо ж веселка з’явилася на небі в похмурий день, то це прикмета, що насуваються снігові хуртовини та снігопади. Якщо у веселці переважає червоний колір, значить потрібно чекати вітряних днів.
Веселка взимку – що кажуть фахівці
Фахівці кажуть, що справжньої веселки взимку не буває, а явище це називається ГАЛО – взимку сонячні промені заломлюються не в крапельках води (як у справжній веселці в теплу пору року), а в крижаних кристалах. Щоб з’явилося гало взимку, потрібні одночасно три умови:
- висока вологість повітря;
- яскраве сонце;
- сильний мороз.
Гало – рідкісне явище, воно зустрічається перед зміною погоди, перед пониженням температури, сильною хуртовиною, перед потеплінням. Гало, як і інші оптичні явища (літня веселка, північне сяйво) – атмосферний феномен, викликаний дисперсією світла в кристалах льоду.
Гало відрізняється від літньої веселки за своїми характеристиками:
- воно з’являється зазвичай навколо сонця, а веселка утворюється напроти сонця;
- веселка завжди має повний спектр, а гало пофарбовано бідніше, переважають червоний і оранжевий колір;
- у веселки в центрі – фіолетовий колір і по периферії – червоний колір, а гало – червоний колір видно ближче до центру.
Дуже рідко можна бачити гало, яке складається з повного спектру кольорів.
Зазначимо, що 21 лютого у Покрові було досить тепло – приблизно +5. А от сьогодні температура повітря дещо знизилася. Тож можна констатувати, що веселка тут була до похолодання.
Веселка у Покрові 21 лютого
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