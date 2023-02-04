У мережі поширюють відео, де видно великі зграї чорних птахів, що літають біля будівель. Пишуть, що ці відео нібито зняті в Києві, передає НСН.

Зграї чорних птахів над містом – що відбувається

У російських медіа пишуть, що це сталось через антирелігійну політику “київського режиму”: спонсороване державою святотатство, знищення церков і переслідування священиків.

Як зазначає “Детектор медіа”, це – маніпуляція.

Частину відео справді було знято в Києві, частину — в Х’юстоні (США) ще у 2017 році. Відео із Х’юстона у 2020 році використовували як “доказ” наслідків тайфуну “Молаве” у В’єтнамі. Але міграція великої кількості птахів не має жодного стосунку до конспірології чи “сатанинських ритуалів”.

Як пояснюють фактчекери Myth Detector, така поведінка птахів називається мурмурація. Науковці вважають мурмурації способом захисту від хижаків або обміну інформацією про сприятливі місця годування.

Мурмурація — явище скоординованого польоту великої зграї птахів (шпаків, галок, ворон і т. д.), що утворюють динамічні об’ємні фігури змінної щільності. Зрозуміти, яким чином алгоритм поведінки окремого птаха призводить до подібного явища, допомагає комп’ютерне моделювання. Так, воно показало, що механізм мурмурації грає роль захисту зграї від хижаків. Аналогічне явище демонструють великі косяки риб.

Такі російські маніпуляції агітпропу підживлюють меседжі про “знищення” церкви Московського патріархату, потребу в “десатанізації України, яка пропагує язичництво”. Російська пропаганда навмисно розділяє українців за віросповіданням задля посилення внутрішніх суперечок та ще більшої дестабілізації ситуації в Україні.

Не ворони: науковці розповіли про “чорні хмари”

Крім того, українські орнітологи розповіли, що у Києві зимує багато граків. Деякі плутають їх із воронами. Саме пізньої осені у містах, зокрема і у столиці, відбувається формування зимувальних угруповань цих птахів, які кияни називають “чорними хмарами”, передає ТСН.

“Зараз в Києві за нашими оцінками зимує 60-80 тисяч граків, хоча ще 20 років тому їхня загальна чисельність становила 120-140 тисяч. Навіть такої кількості (молодими птахами) у гніздовий період немає у Київській та трьох сусідніх областях разом взятих. Тому для нас важливо дослідити походження зимуючих у Києві граків. Ще 20-25 років тому вони були звичними птахами, які мігрують. Під час піку осінніх міграційних переміщень, який припадав на другу половину жовтня та першу половину листопада, можна було вдень спостерігати величезні зграї граків, які, зазвичай, летіли на захід чи південний захід. Зграї складалися з сотень особин. Часто можна було бачити суцільні потоки мігруючих птахів, в яких можна було нараховувати тисячі граків. Їхні міграційні переміщення проходили тільки у світлу частину доби”, р розповідає керівник Українського центру кільцювання птахів Анатолій Полуда.

Вже на межі сторіч картина міграцій птахів цього виду кардинально помінялась – справжніх денних міграцій граків орнітологи майже не бачать.

“Коли не коли, і навіть не кожний рік побачиш невелику зграйку граків, які, начебто, мігрують. Але звідкілясь вони у такій кількості з’являються взимку в наших містах? Тому і виникає парадоксальна, на перший погляд, думка – може вони стали нічними мігрантами? До речі, у нашій фауні майже 80% видів птахів мігрує вночі. Це чаплі, гуси, качки, кулики, мартини, більшість горобиних і навіть такі види, як серпокрилець, рибалочка, сиворакша. Завдяки кільцюванню граків, яке активно проводилося в Україні у другий половині минулого сторіччя, ми досконало знали картину їхніх міграційних переміщень на нашій території (охочі можуть ознайомитися з моїм аналізом). Тому і “заспокоїлися” – кільцювання цих птахів не проводили останні 30 років. Для чого? І так все зрозуміло з ними. Але виявилось, що далеко не все зрозуміло. Тому ми вирішили розпочати цей проєкт”, пояснює Анатолій Полуда.

Кільцювання граків

На початку 2023 року був започаткований новий “кольоровий” проєкт щодо мічення таких звичних для всіх нас птахів, як граки. Науковці кажуть, що це допоможе отримати нову інформацію про їхнє життя, і зокрема, про міграційні переміщення.

Як зазначив Анатолій Полуда, проєкт спрямований на вивчення просторово-часового розподілу граків протягом року, а саме: з’ясування місць їхнього гніздування, зимівлі, шляхів міграцій. Це важливо, враховуючи, що граки є переносниками збудників хвороб, зокрема, пташиного грипу.

Раніше науковці використовували для кільцювання тільки стандартні металеві кільця. Але вони мають один “недолік” – зазвичай, номер цього кільця можна прочитати, тримаючи птаха в руках. Тобто, коли птаха відловлювали, знаходили мертвим або пораненим. На кільці людина могла почитати його номер і передати всю інформацію науковцям.

“Зараз ми використовуємо кольорові кільця, що дає можливість на досить великій відстані прочитати номер. Кільця для граків – жовтого кольору, ми замовляли їх у Польщі. До речі, за власні кошти – разом з Валерією (Валерія Дупак – аспірантка – ред.) ми заплатили 350 євро. На цих кільцях нанесені дві букви та дві цифри. Якщо людина йде по вулиці, то легко може помітити кільце на пташці. Кольорове кільце дозволяє реєструвати птаха багато разів, навіть протягом одного року і нічим воно йому не шкодить. Методики мічення вже давно відпрацьовані. Металеві кільця птаху обов’язково надівають – завдяки своєму унікальному номеру, птаха можна завжди ідентифікувати і він носить його протягом усього свого життя”, пояснює Анатолій Полуда.

Куди мандрують наші птахи

В минулому сторіччі граки, які гніздились на території України, відлітали на зимівлю в Європу. Птахи північних і центральних областей зимували у Франції і для них це було головним місцем зимівлі до 1950-х років. У 70-80-х роках українські граки летіли на зимівлю вже до Центральної Європи – Угорщини, Чехії, Словаччини, південної Німеччини. Тобто граки майже вдвічі скоротили свій шлях. Цікава тенденція – наші граки відлітали на зимівлю до Центральної Європи, а до нас на зимівлю прилітали граки зі сходу. Зокрема, з Саратовської області, де розташований сумновідомий аеродром Енгельс-2, Нижньої Волги, Башкирії, Західного Казахстану.

“Зараз в росії кільцювання граків не проводять, тамтешнім діячам вистачає фантазії лише вигадувати різні історії про «бойових гусаків» та іншу «біологічну зброю» для місцевого телебачення. Звичайно, що біологічна зброя тут ні до чого. Те, що до нас прилітають граки з росії, ми знали завдяки кільцюванню, яке у нас і у них тоді проводилось. А також отримували звороти з інших країн, де знаходили птахів з нашими кільцями”, розповідає Анатолій Полуда.

Що робити, коли побачили птаха з кільцем

Тож, якщо ви побачите грака з жовтим кільцем, то бажано прочитати його номер і повідомити до Центру кільцювання птахів.

“Навіть тоді, коли грака з нашим кільцем будуть спостерігати за кордоном, інформація до нас надійде. Наш проєкт кольорового мічення граків зареєстрований у Європейському центрі кольорового мічення птахів. А інформацію про зустріч (номер кольорового кільця, дата, місце реєстрації) надсилайте на електронну адресу Українського центру кільцювання птахів: ring@izan.kiev.ua”, додає науковець.

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