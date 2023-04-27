Російськи окупанти вбивають полонених після допитів – перехоплення СБУ

Служба безпеки України отримала підтвердження, що окупанти по-звірячому вбивають полонених після допитів.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті України, передає НСН.

Вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло.

«Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й», розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

Рашист пояснює, що після допитів їм немає потреби тримати українських військовополонених.

«Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать», пояснює росіянин.

Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

Служба безпеки України зазначає, що вже встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.

Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

«СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни», повідомили в СБУ.

Перехоплення СБУ. Аудіозапис

У Телеграм-каналі Україна-онлайн опублікували фото і адресу Сучко.

«Він проживає: Новгородська обл., Маловішерський р-н, с.Гряди (залізнична станція), вул. Лісове селище, буд.17, кв. 7. В останні 2 місяці разом зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у районі с. Ольшана Харківської області. Позивний «Клюква», йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, 11 квітня в мережі з’явилося шокуюче відео страти українського військовополоненого. На ньому живій людині російські нелюди відрізали голову.

На відео видно, як люди у військовій формі з білими стрічками (зазвичай їх використовують для ідентифікації російські військові в Україні) обезголовлюють живу людину у формі з українськими відзнаками.

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