У Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на ракету “повітря-земля”. На ній написи російською

У Польщі знайшли уламки об’єкта військового призначення. Знахідку виявлено в лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній частині країни. Журналісти дізналися, що це може бути ракета “повітря-земля”.

Нині місце знахідки досліджують співробітники поліції, військові та сапери.

Про це 27 квітня повідомила пресслужба Міністерства оборони Польщі, уточнивши, що ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців, передає НСН.

W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

Водночас генпрокурор Збігнєв Зьобро заявив, що військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща.

Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi eksperci,… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) April 27, 2023

За даними журналістів RMF24, це залишки ракети “повітря-земля”. Її знайшли 25 травня. Невідомо, який час вона лежала в лісі: кілька днів чи кілька тижнів.

Спочатку вважалося, що це дрон, уточнило ЗМІ. А ще пишуть, що на уламках знайшли написи російською мовою. У ракеті була відсутня бойова частина. Журналісти також припускають, що бойова частина могла відокремитись від ракети. Зараз її шукають фахівці.

Місце інциденту з 26 квітня оточене службами. Вхід до лісу охороняє військова поліція, також там помічені сапери та пожежна команда, зазначило ЗМІ.

Ліс, де впала ракета, розташований за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – з Калінінградською областю Росії.

В RMF24 уточнили, що окружна прокуратура Гданська не хоче надавати жодної інформації з цього приводу.

Падіння ракети у Польщі

Нагадаємо, що це не перший випадок з падінням ракети у Польші. 15 листопада на територію Польщі в селі Пшеводув упала ракета. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків — тракторист і завідувач зернового складу. Трагедія сталася після початку масштабного ракетного удару рф по Україні.

У НАТО тоді заявили, що не мають підтверджень підготовки Росією зумисної ракетної атаки на Польщу.

В Альянсі заявили, що у Польщі упала ракета української системи ППО, однак відповідальність за це несе Росія, яка обстрілювала українські міста.

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