У Польщі знайшли мертвими двох українців – що відомо

У Польщі, в місті Лодзь знайшли мертвими двох українців – 36-річного чоловіка та 31-річну жінку. Їхні тіла виявили в квартирі, яку вони орендували, передає НСН.

Як пише місцеве видання Wprost, про зникнення пари поінформував роботодавець українців увечері вівторка, 18 квітня – він сказав, що працівники не зʼявлялися на роботі з пʼятниці, 14 квітня.

На місце викликали рятувальників, які проникли до квартири, де жили українці. Там вони виявили два трупи “в глибокій стадії розкладання”. Тіло чоловіка було знайдене на ліжку, а жінки – у кріслі.

Після цього до будинку прибули поліцейські та працівники швидкої допомоги.

Відомо, що чадного газу в квартирі не було виявлено, але в одній із кімнат був газовий обігрівач. Причина смерті українців поки що не встановлена, для цього необхідно провести розтин.

“Того ж вечора на місце прибули друзі загиблих квартиронаймачів та власник орендованої квартири. Вони зателефонували родині пари, щоб повідомити про необхідність упізнання”, сказано в повідомленні.

Поліція вже провела перевірку та опитала свідків – правоохоронці кажуть, що наразі не можна виключити причетність третіх осіб до смерті жінки та чоловіка. Розслідування у справі триває.

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