Важкі травми і перелом: на Волині офіцер побив військового (фото)

У військовій частині міста Володимир на Волині офіцер побив військового. Працівники Державного бюро розслідувань проводять розслідування.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу ДБР.

Військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини.

Працівники ДБР розпочали розслідування, вже опитали потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.

Сестра військового Наталія Мендель написала, що її брат, Анатолій Грищук, військовий 14 бригади. З її слів, бійця жорстоко побив старший лейтенант Василь Арійчук за те, що військовий зайшов митись не в ту кабінку.

«Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення. Цей нелюд покинув його стікати кров’ю», написала жінка у Фейсбук.

Вона додала, що коли її брата знайшли, від травм у нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови. Наразі військовий бореться за життя у лікарні.

Офіцер, зі слів сестри, зараз на волі. Він не визнає свою вину, але пропонує грошову компенсацію.

У сюжеті ТРК “Аверс” повідомили, що побитого солдата знайшли у сушильній 9 квітня, а саме побиття сталось 8 числа. Після того, як офіцер побив Анатолія, він ще й змусив його прибирати в душовій. Далі чоловік просто не зміг піднятися на ноги.

Будучи у лікарні Анатолій сам розповів деталі того дня: Арійчук побив його за те, що він не спитав у нього дозволу, щоб помитися. Офіцер кілька разів вдарив військового ногами в берцях по голові.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

На Волині офіцер побив військового. ДБР веде розслідування. Відео

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