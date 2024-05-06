Статус особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого захисника – процедуру спрощено

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а також статус члена сім’ї загиблого захисника можна отримати за спрощеною системою
Нещодавно Уряд ухвалив рішення щодо спрощення процедури встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.
Повідомляється, що наразі цей статус можна отримати у місячний термін двома шляхами:
- У паперовій формі – через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.
- В електронній формі – через е-кабінет порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт перебуває у розробці).
Для цього необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу. Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб.
Докладніше з інформацією можна ознайомитися в інфографіці.
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