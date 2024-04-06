Як оформити статус ветерана бойових дій: покрокова інструкція

Як оформити статус ветерана бойових дій? Можна подати заяву онлайн або в паперовій формі. Нижче – покрокова інструкція.

Заяву на отримання документа ветерани можуть подати як у паперовій, так і в електронній формі

Як оформити статус ветерана бойових дій

Звільненим з військової служби особам потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації.

Заяву можна подати в паперовій або електронній формі, а разом із нею потрібно надати згоду на збір та обробку персональних даних і дві кольорові фотографії 3х4 на матовому папері.

Представники ТЦК і СП через систему електронного документообігу направлять документи на розгляд відповідної комісії.

Потім військова частина підготувати довідку про безпосередню участь у бойових діях і надіслати документи на адресу комісії.

Якщо військовослужбовець не знає, якому органу підпорядковується військова частина, тоді заяву потрібно надіслати на адресу виду військ, якому вона підпорядковується або Міністерству оборони України.

Нагадаємо, на веб-платформі е-Ветеран створено Єдину базу знань для ветеранів та їхніх сімей.

Метою уніфікації освітніх послуг для ветеранів війни та членів їхніх сімей на веб-платформі е-Ветеран фахівці Мінветеранів створили Єдину базу знань для ветеранів та їхніх сімей.

За посиланням можна знайти усі відповіді на нагальні питання щодо послуг з професійної адаптації, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, працевлаштування, які реалізуються в межах бюджетних програм Мінветеранів, Міносвіти, Мінекономіки, Державного центру зайнятості.

Також тут можна дізнатись, які є гарантії та пільги для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, членів їх сімей щодо надання послуг з професійної адаптації, повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, отримання ваучеру на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації), грантів для створення або розвитку ветеранського бізнесу, тощо.

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