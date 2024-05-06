Згідно закону про мобілізацію введено обмеження консульських послуг для чоловіків віком вд 18 до 60 років без військово-облікових документів. Угорщина заявила, що не підтримує повернення призовників з-за кордону в Україну

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що його країна не видаватиме Україні чоловіків призовного віку.

Про це пише угорське видання ATV з посиланням на відповідь Шем’єна на запит, повідомляють Новини України – НСН.

Шем’єн заявив, що Угорщина не розслідує, чи є людина військовозобов’язаною в Україні чи ні, та «виходячи з елементарної гуманності, не дозволить відправити їх на смерть».

«Кожен біженець з України [в Угорщині] — у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу — чи то угорську, чи українську», – заявив посадовець.

Повернення призовників з-за кордону – Угорщина заявила, що не видасть Україні військовозобов’язаних чоловіків

Повернення призовників з-за кордону

Президент України Володимир Зеленський підритсав закон про мобілізацію 16 квітня 2024 року. У ньому передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.

Незважаючи на те, що закон набуде чинності 18 травня, українські консульства вже перестали приймати документи у громадян призовного віку на отримання консульських послуг.

Крім того, уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер чоловіки призовного віку зможуть отримати їх тільки в Україні.

На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не впилине на їхній статус біженців.

У Литві допускають, що можуть посприятия поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він каже, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку «в готелях і кафе». А ось Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.

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