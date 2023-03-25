В Польщі жінка померла наступного дня після пологів: поліція назвала причину

В Польщі жінка померла наступного дня після пологів. В поліції назвали причину її смерті. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

В місті Ґлоґув у Нижньосілезькому воєводстві 38-річна жінка, яка перебувала в місцевій лікарні, померла наступного дня після успішних пологів. Причиною трагедії могло стати те, що породілля вживала наркотики.

Представник медичного закладу повідомив, що жінка народила здорову дитину. Пологи відбулися природним шляхом. На жаль, стан жінки значно погіршився в післяпологовому періоді.

«Її негайно доправили до відділення інтенсивної терапії, де лікарі боролися за її життя. На жаль, організм пацієнтки не реагував на жодні ліки, і настала смерть, прокоментувала прессекретар Глоґувської лікарні Єва Тодорова.

За фактом смерті жінки розпочато розслідування. Правоохоронці назвали причину – породілля могла померти через вживання наркотиків.

В Польщі жінка померла наступного дня після пологів

Розтин тіла не дозволив чітко встановити причину смерті. Як наслідок, слідчі призначили додаткові токсикологічні дослідження. На вимогу прокуратури суд ухвалив рішення про передавання дитини загиблої 38-річної жінки до названої родини.

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