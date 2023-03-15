Чи потрібно українцям платити за партнерські пологи – розповіли в НСЗУ

В НСЗУ розповіли, чи потрібно українцям платити за партнерські пологи. Цю послугу покриває програма медичних гарантій, передає НСН.
Партнерські пологи в Україні є безплатними. Незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою у лікарні чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.
«Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів передбачено пакетом «Меддопомога при пологах», йдеться у повідомленні.
Важливо, що породілля або її рідні не мають додатково платити за партнерські пологи. Щоб дізнатись детальніше, телефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
Чи потрібно українцям платити за партнерські пологи
Для породіллі безоплатними в межах пакета є такі послуги:
- Сама медична допомога із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів;
- Ведення ускладнених пологів із застосуванням акушерських інтервенцій;
- Ургентний або плановий кесарів розтин;
- Зниження відчуття болю у жінки. Зокрема, епідуральної аналгезії;
- Лабораторні дослідження 24/7. Інструментальні дослідження (УЗД, КТГ, ЕКГ тощо);
- Інтенсивна терапія;
- Надання психологічної підтримки;
- Харчування жінок в умовах стаціонару.
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