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Чи потрібно українцям платити за партнерські пологи – розповіли в НСЗУ

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партнерські пологи

В НСЗУ розповіли, чи потрібно українцям платити за партнерські пологи. Цю послугу покриває програма медичних гарантій, передає НСН.

Партнерські пологи в Україні є безплатними. Незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою у лікарні чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.

«Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів передбачено пакетом «Меддопомога при пологах», йдеться у повідомленні.

Важливо, що породілля або її рідні не мають додатково платити за партнерські пологи. Щоб дізнатись детальніше, телефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

партнерські пологи

Чи потрібно українцям платити за партнерські пологи

Для породіллі безоплатними в межах пакета є такі послуги:

  • Сама медична допомога із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів;
  • Ведення ускладнених пологів із застосуванням акушерських інтервенцій;
  • Ургентний або плановий кесарів розтин;
  • Зниження відчуття болю у жінки. Зокрема, епідуральної аналгезії;
  • Лабораторні дослідження 24/7. Інструментальні дослідження (УЗД, КТГ, ЕКГ тощо);
  • Інтенсивна терапія;
  • Надання психологічної підтримки;
  • Харчування жінок в умовах стаціонару.

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Чи потрібно українцям платити за партнерські пологи - розповіли в НСЗУ Встановити додаток

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