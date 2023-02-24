Який термін дії рецепту на «Доступні ліки» – пояснення НСЗУ

Препарати з програми «Доступні ліки», призначені лікарем, потрібно приймати безперервно. Тому слід контролювати їх наявність та вчасно звертатися за новим рецептом

Який термін дії рецепту на доступні ліки розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

Новий рецепт на “Доступні ліки” та інсуліни лікар може виписати до закінчення строку попереднього електронного рецепту:

за 7 днів, якщо попередній рецепт розрахований на 21 і більше днів;

за 3 дні, якщо ліків у попередньому рецепті менш ніж на 21 день.

Який термін дії рецепту на «Доступні ліки»

Тож радимо контролювати кількість лікарського засобу, який залишився і не чекати поки препарат повністю закінчиться, щоб отримати новий рецепт.

Термін дії електронного рецепту становить 30 днів з дати виписування такого рецепту.

На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Вони однаково чинні та мають один термін дії.

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