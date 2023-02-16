Електронний рецепт на всі рецептурні ліки запровадять вже навесні 2023 року

Вже цієї весни в Україні запровадять електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає НСН.
В МОЗ вважають, що таке рішення спростить процес призначення ліків та дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків у аптеках.
Зазначається, що на сьогодні електронний рецепт є одним із найпоширеніших електронних медичних інструментів в Україні. Наразі в електронній системі охорони здоровʼя міститься близько 550 тис. рецептів на антибіотики та ще понад 11 тис. – на наркотичні (психотропні) лікарські засоби.
Рішення буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, зможе виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.
На які ліки видаватиметься електронний рецепт
Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.
До цього переліку належать, зокрема:
- антибіотики,
- протисудомні засоби,
- гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні),
- препарати для лікування артеріального тиску,
- серцевих хвороб та інші.
“Важливо, що ряд деяких звичних для нас ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря”, – зазначили у МОЗ
Хто зможе виписати електронний рецепт і як його отримати
Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. І для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.
Для того, щоб отримати рецепт на рецептурні ліки, необхідно звернутися на прийом до лікуючого лікаря. Під час огляду лікар, за потреби, зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя та сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків.
У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від вашого лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.
Як і під час очного прийому, із випискою е-рецепта пацієнт отримає його номер та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для придбання ліків.
Джерело: офіційний сайт МОЗ
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