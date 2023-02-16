Електронний рецепт на всі рецептурні ліки запровадять вже навесні 2023 року

Вже цієї весни в Україні запровадять електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає НСН.

В МОЗ вважають, що таке рішення спростить процес призначення ліків та дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків у аптеках.

Зазначається, що на сьогодні електронний рецепт є одним із найпоширеніших електронних медичних інструментів в Україні. Наразі в електронній системі охорони здоровʼя міститься близько 550 тис. рецептів на антибіотики та ще понад 11 тис. – на наркотичні (психотропні) лікарські засоби.

Рішення буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, зможе виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

На які ліки видаватиметься електронний рецепт

Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

До цього переліку належать, зокрема:

антибіотики,

протисудомні засоби,

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні),

препарати для лікування артеріального тиску,

серцевих хвороб та інші.

“Важливо, що ряд деяких звичних для нас ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря”, – зазначили у МОЗ

Хто зможе виписати електронний рецепт і як його отримати

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. І для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.

Для того, щоб отримати рецепт на рецептурні ліки, необхідно звернутися на прийом до лікуючого лікаря. Під час огляду лікар, за потреби, зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя та сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків.

У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від вашого лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.

Як і під час очного прийому, із випискою е-рецепта пацієнт отримає його номер та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для придбання ліків.

Джерело: офіційний сайт МОЗ

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