Як безоплатно отримати ліки при бронхіальній астмі під час війни – розповіли в НСЗУ

Українцям розповіли, як безоплатно отримати ліки при бронхіальній астмі під час війни, передає НСН.

«Ліки при бронхіальній астмі та захворюваннях нижніх дихальних шляхів включені в програму «Доступні ліки». Українці з цими діагнозами можуть отримати додаткові препарати безоплатно або з доплатою. Їх вартість аптекам відшкодовує Національна служба здоров’я України», йдеться в повідомленні НСЗУ.

Загалом до програми «Доступні ліки» включено 32 торгові назви препаратів проти хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів, в тому числі проти бронхіальної астми.

Як безоплатно отримати ліки при бронхіальній астмі під час війни

Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою, потрібно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Під час воєнного стану українці можуть звернутися до будь-якого лікаря: сімейного лікаря, терапевта або педіатра в закладі з договором із НСЗУ. Спеціаліст випише електронний або паперовий рецепт на основі обстеження та діагнозу. В рецепті лікар вказує міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

Потім з рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки». Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар пропонує наявні препарати, які містять корисну дію речовини. А також повідомити, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптекам відшкодовує НСЗУ. Також варто не забувати, що термін дії виписаного рецепта становить 30 днів.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

Через табло на сайті НСЗУ;

Через чат-бот «Спитай Гриця»;

Зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

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