Як пацієнтам безоплатно отримати інсулін під час війни: покрокова інструкція

В НСЗУ розповіли, як пацієнтам безоплатно отримати інсулін під час війни. Адже препарат є життєво необхідним для людей з діабетом, передає НСН.

«Щоб отримувати інсуліни за програмою “Доступні ліки +Інсуліни” необхідно спочатку звернутись до ендокринолога. Він створив план лікування в електронній системі охорони здоров’я та випише перший рецепт», йдеться в повідомленні.

Маючи план лікування, можна звернутися за подальшим рецептом до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Вимушені переселенці можуть звернутися до будь-якого іншого лікаря первинної медичної допомоги або до ендокринолога. Лікар випише Вам електронний рецепт. А у разі вільного доступу до електронної системи охорони здоров’я він випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис та друк.

Варто пам’ятати, що термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Як пацієнтам безоплатно отримати інсулін під час війни

Знайдіть найближчу аптеку, яка відпускає інсуліни. Впізнати її можна за наліпкою «Доступні ліки + Інсуліни». Або одним зі способів:

Через дашборд на сайті НСЗУ. У меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації;

Перед тим як йти за інсуліном, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77 й уточніть номер телефону аптеки. Потім зателефонуйте до аптеки й запитайте, чи є у них в наявності інсулін. Завітайте до аптеки та покажіть рецепт. Отримайте інсулін в аптеці безоплатно чи з невеликою доплатою.

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