Сімейний лікар назвав препарати, які не лікують, а можуть зробити тільки гірше

Деякі медичні препаратм, які призначаються лікарями, не тільки не лікують, але можуть зробити тільки гірше. Список неефективних ліків назвав сімейний лікар

Сімейний лікар Михайло Цюрак в Instagram розповів про ліки, які можуть нашкодити здоров’ю людини. Про це повідомляє НСН

Це – гомеопатичні препарати

Парадокс в тому, що їх широко рекламують, вони часто призначаються лікарями. Але цей метод лікування є абсолютно неефективним.

Кожна хвороба має певну причину та супроводжується певними симптомами. Наприклад, запалення легень викликає бактерія стрептокок. Традиційна медицина лікує запалення антибіотиком, який вбиває бактерію та сприяє видужанню.

А от згідно з “ідеями” гомеопатії, призначаються речовини, які у малих дозах здатні викликати запалення легень – принцип “подібне лікуємо подібним”. Наприклад, запалення нібито можна лікувати засушеними бактеріями або токсичними речовинами, що викликають це саме запалення.

Однак гомеопатичні препарати часто не містять навіть і цих речовин! При їхньому виробництві діючу речовину розводять водою до надзвичайно низьких концентрацій, через що в готовому препараті може не бути жодної молекули! Також препарат струшують, щоб “зарядити” його енергією.

Сімейний лікар назвав нефективні ліки

Гомеопати заявляють, що молекул для лікувального ефекту не потрібно, оскільки вода має пам’ять і “запам’ятовує” властивості речовин, які в ній колись були.

“Це не відповідає законам фізики та хімії, а відноситься скоріше до сфери магії та шаманізму”, – наголошує лікар.

Чому гомеопати й далі заявляють, що виліковують людей?

Тут є два пояснення:

1. Деякі хвороби, як-от респіраторні вірусні інфекції, проходять самостійно, і прийом певних лікарських засобів не впливає на одужання.

2. Ефект плацебо. Він полягає в тому, що позитивне спілкування пацієнта з лікарем, яскрава упаковка препарату та навіть його смак на психологічному рівні покращують самопочуття людини.

Як гомеопатія може нашкодити?

Річ у тім, що тривале лікування гомеопатією певних захворювань, як-от інфекцій чи онкологічних захворювань, несе небезпеку для здоров’я людини, так як втрачається дорогоцінний час, коли можна було б призначити препарат з доведеною ефективністю.

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