Українцям розповіли, до кого звертатися за «Доступними ліками», якщо лікар захворів, передає НСН.

«Якщо вам потрібно отримати новий рецепт на “Доступні ліки”, а ваш лікар захворів – не хвилюйтеся. Отримати рецепт можна у лікаря, якого медзаклад має призначити на заміну», розповіли у НСЗУ.

Про відповідну заміну пацієнту повинні повідомити декількома способами. А саме:

Оголошенням у самому медзакладі;

На вебсайті установи;

На сторінці в соціальній мережі;

Телефоном пацієнтам, які були до лікаря записані.

До кого звертатися за «Доступними ліками», якщо мій лікар захворів

У випадку, якщо лікар відсутній через інші причини, то медзаклад повідомляє про його відсутність у перший день. Новий лікар випише рецепт на «Доступні ліки» на основі даних в Електронній системі охорони здоров’я.

Зауважимо, що під час воєнного стану можна отримати консультацію будь-якого лікаря первинки без наявності декларації.

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