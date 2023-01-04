Як українці можуть отримати рецепт від лікаря в умовах відсутності світла і зв’язку – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як в умовах відключення світла отримати рецепт від лікаря

У МОЗ розповіли, як медичні заклади і аптеки надаватимуть послуги пацієнтам в умовах відсутності електроенергії і зв’язку

Про це повідомляє НСН з посиланням на МОЗ України.

Нині згідно з медичною реформою в Україні. Більшість документації лікарень було переведено в електронний режим.

Зокрема електронними стали:

рецепти на медикаменти за програмою “Доступні ліки”;

рецепти на антибіотики;

рецепти на наркотичні та психотропні ліки;

направлення.

Як отримати рецепт від лікаря під час відключення світла

З приводу виписання рецепті в МОЗ пояснили, що на час війни лікарі мають право виписувати паперові рецепти.

“Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в умовах знеструмлення та відсутності звʼязку лікарі можуть формувати паперові рецепти та направлення”, – сказали в МОЗ.

При цьому паперовий рецепт:

повинен бути виписаний на відповідному рецептурному бланку (ф-1);

виписується за міжнародною непатентованою назвою на одне найменування лікарського засобу;

має містити інформацію про заклад, лікаря та пацієнта;

має бути засвідчений підписом та печаткою лікаря;

Наркотичні та психотропні лікарські засоби на паперових рецептурних бланках форми №3

Щодо направлень, які наразі видаються в електронному вигляді до лікаря, на аналізи чи процедури, то їх лікар теж може зробити на паперовому бланку.

“Усі заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобовʼязані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів з паперовими направленнями так само як і з електронними”, – додали в міністерстві.

Як отримати медичні препарати за програмою «Доступні ліки» під час війни