Українцям розповіли, як отримати медичні препарати за програмою «Доступні ліки» під час війни. Навіть, якщо немає світла та інтернету, передає NNS.

Отримати рецепт на «Доступні ліки» громадяни країни можуть в електронному або паперовому вигляді.

Якщо лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я, то він створить електронний рецепт. Тоді, номер рецепта і код підтвердження надійдуть телефон пацієнту.

У випадку, якщо лікар не має доступ до електронної системи охорони здоров’я, то він випише паперовий рецепт. На ньому він поставить свій підпис та печатку.

Як отримати медичні препарати за програмою «Доступні ліки»

Виписати рецепт на «Доступні ліки» може сімейний лікар, психіатр або невролог.

Сімейний лікар може виписати електронний або паперовий рецепт на ліки при діабеті ІІ типу, серцево-судинних захворюваннях та хронічному обструктивному захворюванні легень. А також на медичні препарати при нецукровому діабеті та інсулін, якщо раніше пацієнт отримав план лікування в ендокринолога.

Для отримання рецепта за програмою «Доступні ліки» можна звернутися до будь-якого лікаря первинної медицини, незалежно від наявності укладеної декларації.

Психіатр може виписати рецепт за програмою «Доступні ліки» при розладах психіки та поведінки.

На препарати для лікування епілепсії рецепти виписують психіатри та неврологи. Окрім того, виписати рецепт може і сімейний лікар, якщо є план лікування і первинне призначення спеціаліста.

Де можна придбати медичні препарати за програмою «Доступні ліки»

В аптеках, що працюють за договором НСЗУ. Вони приймають як електронні, так і паперові рецепти.

Джерело – НСЗУ

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