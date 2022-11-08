Українці можуть безплатно зробити рентген, МРТ та КТ: що для цього необхідно

Українці можуть безплатно зробити рентген, МРТ та КТ. В НСЗУ пояснили, за яких умов ці послуги будуть безплатними, передає NNSОб этом NNS/a> узнал из сообщения .
За яких умов українці можуть безплатно пройти обстеження
Більшість обстежень покриваються Програмою медичних гарантій. Зокрема безоплатними є рентген, МРТ й КТ. Відповідні послуги будуть безоплатні, якщо їх призначав лікар і виписав направлення. З електронним направленням можна безоплатно обстеження можна в медзакладі з договором з НСЗУ на пакет “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”. Заклад зможе надати таку послугу за наявності відповідного обладнання.
- Якщо обстеження призначив лікар під час лікування в стаціонарі – обстеження безоплатне, а направлення не потрібне;
- Радіологічні обстеження безоплатні й при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги;
- Платними обстеження можуть бути, якщо пацієнт самостійно вирішує пройти його без направлення лікаря.
Дізнатися контакти медзакладу з договором з НСЗУ можна в контакт-центрі за номером 16-77.
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