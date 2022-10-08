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Яку паліативну допомогу можуть отримати українці, – НСЗУ

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В НСЗУ розповіли, яку паліативну допомогу можуть отримати українці. В тому числі і безкоштовно.

Щоб отримати паліативну допомогу безоплатно, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного або лікуючого. Він за необхідності випише направлення на отримання мобільної чи стаціонарної допомоги. Про це NNS дізнався з повідомлення НСЗУ.

Паліативна медична допомога може бути надана в лікарні, хоспісі або вдома. Вона передбачає:

  • Лікування больового синдрому ненаркотичними та наркотичними препаратами;
  • Необхідні лабораторні та інструментальні обстеження;
  • Киснева та респіраторна підтримка;
  • Харчування;
  • Колісні крісла, милиці тощо;
  • Ліки та медвироби з Нацпереліку та закуплені за рахунок інших бюджетних програм;

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Паліативні мобільні бригади виїджають до пацієнтів додому і надають майже ті самі послуги, що й у стаціонарі. Окрім тих, для яких треба безпосередньо бути в лікарні. Для пацієнтів, які отримують паліативну допомогу вдома, медичний заклад має цілодобовий номер телефону.

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