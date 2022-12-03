МОЗ хоче віднести гідазепам до наркотичних засобів і продавати його за “червоним” рецептом

Міністерство охорони здоров’я пропонує змінити перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, додавши до нього препарат гідазепам.

Документ оприлюднений на сайті МОЗ, передає NNS.

За даними ТОВ «Проксіма Рісерч Інтернешнл», що наводяться у пояснювальній записці до проекту постанови, продаж лікарського засобу «Гідазепам» за 2021 рік становив 46,9 млн. таблеток (95% загального ринку продажу подібних препаратів). За період з 1 січня по 31 вересня 2022 року в Україні було реалізовано 46,76 млн таблеток препарату. Враховуючи, що з 24 лютого, за оцінками ООН у справах біженців, Україну залишили понад 11 мільйонів людей, роздрібна реалізація лікарського засобу «Гідазепам» за 9 місяців майже дорівнює обсягу продажів за 2021 рік.

«Ці статистичні дані свідчать про значне збільшення застосування лікарського засобу «Гідазепам», що може призвести до значних порушень здоров’я пацієнта без належного контролю за лікувальним процесом лікарем», ідеться в пояснювальній записці.

Також рішення про внесення гідазепаму до переліку наркотичних і психотропних засобів підтримало командування Медичних сил ЗСУ – «з метою попередження випадків зловживання та немедичного використання лікарського засобу військовослужбовцями».

Ще один аргумент МОЗ полягає в тому, що лікарський засіб з діючою речовиною гідазепам за фармакотерапевтично групою відноситься до психолептичних засобів, анксіолітиків, похідних бензодіазепіну. До цієї ж групи віднесено лікарські засоби: Діазепам, Лоразепам, Феназепам, Альпразолам, які вже внесено до переліку наркотичних засобів психотропних речовин.

«Реалізація проекту постанови сприятиме поліпшенню громадського здоров’я, оскільки запобігатиме зловживанню наркотичними лікарськими засобами, що призводить до загрози життю та здоров’ю громадян», вважають у МОЗ.

Якщо постанову ухвалять, то гідазепам будуть відпускати в аптеках за так званим червоним рецептом – спеціальним рецептом на психотропні та наркотичні лікарські засоби, що потребують строгої звітності. Зараз гідазепам також продають за рецептом, але звичайним, а в деяких аптеках препарат можна придбати взагалі без рецепту.

Проект постанови для громадських обговорень був оприлюднений ще 18 листопада, пропозиції і зауваження до нього примайються упродовж 30 днів від цієї дати у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, телефон: (044) 200-07-93, (e-mail: olegpivovarov.moz@gmail.com).

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