Розмір допомоги за лікарняним – від чого залежить нарахування виплат

Українці, які працюють офіційно та сплачують податки, мають право на отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності. Як нараховується і від чого залежить розмір допомоги за лікарняним

Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування України, розповідає NNS

“Допомога по тимчасовій втраті працездатності покликана компенсувати втрачений заробіток. Тож її розмір залежить від середньоденної заробітної плати конкретного працівника та тривалості його страхового стажу”, – йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги за лікарняними:

50 % середньої зарплати — якщо страховий стаж менший ніж 3 роки;

60 % — страховий стаж від 3 до 5 років;

70 % — страховий стаж від 5 до 8 років;

100 % — страховий стаж понад 8 років.

Як нараховується розмір допомоги за лікарняним

Для деяких застрахованих осіб ФССУ оплачує лікарняні в розмірі 100% незалежно від тривалості стажу. А саме:

постраждалі 1–3 категорій внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності та члени сімей загиблих ветеранів війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань;

донори, які мають право на пільгу.

В разі самоізоляції від COVID-19 лікарняні оплачуються в розмірі 50% середнього доходу незалежно від стажу.

“Виняток – медичні працівники, для яких Фонд оплачує самоізоляцію в розмірі 100% середньої заробітної плати”, – йдеться у повідомленні.

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