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Як хворим на нецукровий діабет безкоштовно отримати «Доступні ліки» – інструкція

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хворим на нецукровий діабет
Національна служба новин - NNS

В НСЗУ розповіли, як хворим на нецукровий діабет безкоштовно отримати «Доступні ліки», передає НСН.

Державна програма «Доступні ліки» спрямована на зменшення витрат з кишені пацієнтів та підвищення їхнього фінансового захисту. В рамках цієї програми, пацієнти з нецукровим діабетом можуть безкоштовно отримати медичні препарати.

Як хворим на нецукровий діабет безкоштовно отримати «Доступні ліки»

Як хворим на нецукровий діабет безкоштовно отримати «Доступні ліки» – інструкція

Спочатку людині треба звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення до ендокринолога. Він складе план амбулаторного лікування та внесе його в ЕСОЗ. Також ендокринолог може виписати пацієнту перший рецепт на «Доступні ліки». З цим рецептом він йде до аптеки, яка має договір з НСЗУ за напрямом «Нецукровий діабет». Адресу необхідної аптеки може підказати оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Всі наступні рецепти пацієнту може виписувати ендокринолог або сімейний лікар. Людина самостійно може обрати у кого їй зручніше спостерігатися.

Джерело – НСЗУ

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