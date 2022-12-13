Як хворим на нецукровий діабет безкоштовно отримати «Доступні ліки» – інструкція

В НСЗУ розповіли, як хворим на нецукровий діабет безкоштовно отримати «Доступні ліки», передає НСН.

Державна програма «Доступні ліки» спрямована на зменшення витрат з кишені пацієнтів та підвищення їхнього фінансового захисту. В рамках цієї програми, пацієнти з нецукровим діабетом можуть безкоштовно отримати медичні препарати.

Як хворим на нецукровий діабет безкоштовно отримати «Доступні ліки»

Спочатку людині треба звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення до ендокринолога. Він складе план амбулаторного лікування та внесе його в ЕСОЗ. Також ендокринолог може виписати пацієнту перший рецепт на «Доступні ліки». З цим рецептом він йде до аптеки, яка має договір з НСЗУ за напрямом «Нецукровий діабет». Адресу необхідної аптеки може підказати оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Всі наступні рецепти пацієнту може виписувати ендокринолог або сімейний лікар. Людина самостійно може обрати у кого їй зручніше спостерігатися.

Джерело – НСЗУ

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