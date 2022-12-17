В МОЗ розповіли, як отримати першу медичну допомогу, коли немає мобільного зв’язку, передає НСН.

Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього на тривалий період українці залишаються без світла та надійного мобільного зв’язку. В цей час можуть виникнути проблеми з викликом швидкої медичної допомоги за телефоном 103.

Як отримати першу медичну допомогу, коли немає мобільного зв’язку

Вивчіть маршрут до найближчого медичного закладу;

Виходьте з дому або укриття тільки тоді, коли немає загрози власній безпеці;

Тримайте під рукою аптечку з усім необхідним і запасом ліків, які приймаєте постійно;

Не виходьте без аптечки на великі відстані;

Носіть з собою кровоспинний турнікет при наявності;

Знайте, як надати першу допомогу, прочитайте інструкції, які можуть врятувати життя;

Слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями з приводу надання медичної допомоги населенню від влади у своєму регіоні на офіційних каналах (ТБ, радіо);

Дізнайтеся у місцевих органів влади резервні номери телефонів на випадок, якщо 103 працюватиме з перебоями.

В будь-якій ситуації зберігайте спокій, не панікуйте. Перевірте інформацію та будьте готові до розвитку будь-яких подій.

Джерело – МОЗ

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