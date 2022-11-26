Як телефонувати та відправляти повідомлення за відсутності мобільного зв’язку та інтернету

В Україні спостерігаються проблеми в енергетичній системі, пов’язані з регулярними обстрілами російських окупантів. Влада ввела віялові відключення електроенергії. Як зателефонувати за відсутності мобільного зв’язку розповіли у Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що за відсутності мобільного зв’язку під час війни потрібно переключитися на іншого оператора. Послуга доступна завдяки національному роумінгу, який запровадили після 24 лютого. Завдяки сервісу, якщо зникає сигнал одного оператора, можна підключатися до мережі іншого, інформує NNS.

Українцям розповіли, як телефонувати за відсутності мобільного зв’язку

Насамперед потрібно відключити автовибір мобільної мережі. У смартфонах на Android потрібно зайти в “Налаштування”, вибрати вкладки “Мобільний зв’язок”, “Підключення” та “Оператор”.

У телефонах на системі iOS зайдіть до “Параметри”, виберіть “Мобільні дані” та “Вибір мережі”.

Знайдіть та виберіть доступну мережу. Якщо з першого разу це не вдалося, спробуйте ще раз і виберіть іншу мережу. Після цього спробуйте зателефонувати або надіслати SMS.

Якщо неможливо підключити будь-яку мобільну мережу, потрібно включити альтернативне джерело зв’язку – радіоприймач. Він встановлений у гаджетах за замовчуванням. Навушники використовуються як антена. Радіосигнал прийматиметься незалежно від підключення до мережі.

У Vodafone порадили при перебоях зі зв’язком використовувати месенджери та SMS, а не дзвінки – вони дають менше навантаження на канали зв’язку.

Телеком-експерт Роман Хіміч порадив, як зберегти інтернет-зв’язок.

“Можна придбати комплект супутникового доступу в інтернет – не тільки Starlink, а й ще кілька подібних систем. До цього доведеться докупити дизель-генератор або комплект резервного живлення на базі акумуляторів”, – каже спеціаліст.

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