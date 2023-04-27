РФ обстріляла Миколаїв «Калібрами»: ракета влучила у багатоповерхівку, є загиблі та багато поранених (фото)

В ніч проти 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ворожого удару суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Також зруйновано один приватний будинок, інший – пошкоджено.

На даний час відомо про 1 загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких 1 дитина

Про це інформує ОК «Південь», передає НСН.

Вночі ворог атакував Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. 4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення, йдеться у повідомленні.

В ОК «Південь» зазначили, що йдеться про навмисний акт тероризму:

Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення – очевидний факт терору мирного населення.

Повідомляється, що пожежі на місцях “прильотів” оперативно ліквідували, зараз триває розбір конструкцій.

Тривогу в регіоні оголосили о 01:01. Миколаївці чули чотири гучні вибухи, повідомляв голова міста Олександр Сєнкевич. Частина будинків залишилися без світла.

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