Які боєприпаси виготовляє «Укроборонпром» і чи може задовольнити концерн потреби армії

Чи достатньо обсягів боєприпасів, які «Укроборонпром» може виготовляти разом із однією з країн-членів НАТО, щоб задовольнити потреби української армії.

Про це розповіла речниця “Укроборонпрому” Наталія Сад, передає НСН з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

За її словами, обсягу боєприпасів, які держконцерн «Укроборонпром» зараз може виробляти за підтримки однієї з країн членів НАТО, наразі недостатньо, щоб армія перестала відчувати т.зв. «снарядний голод».

«Тих обсягів, які ми можемо виготовляти спільно з однією з країн-членів НАТО на її потужностях, недостатньо, щоб на сьогодні наше військо перестало відчувати так званий голод. Однак, ми над цим працюємо. Обсяги зростають, але цього ще не достатньо», сказала речниця «Укроборонпрому».

Вона зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення було запущено виробництво боєприпасів, яких концерн раніше не випускав.

«Ми розгорнули сильне виробництво практично всієї лінійки боєприпасів. Ідеться переважно про радянські “Калібри”, оскільки вся наша артилерія, танки – це в основному те, що залишилося у спадок від держави, якої уже не існує. Однак уся ця техніка потребує пострілів і снарядів», сказала Сад.

Речниця додала, що «Укроборонпром» та інші виробники розгорнули виробництво мін, калібрів 82 мм та 120 мм, артилерійських снарядів 122 та 152 мм і танкових снарядів 125 мм.

Також вона розповіла про співвідношення української та західної зброї на фронті.

За словами Сад, уявлення про те, що захисники України на полі бою використовують здебільшого західну техніку, є хибним. Більшість озброєння і техніки Сил оборони вироблені в Україні до початку повномасштабної війни та підтримувалися в боєздатному стані українським оборонно-промисловим комплексом, причому йдеться «не тільки про державний, а й про приватний сектор», зазначила вона.

«Ми продовжуємо воювати тим озброєнням і технікою, які в нас були і які з’явилися за час повномасштабного вторгнення», додала речниця.

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