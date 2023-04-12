В ООН приголомшені відео страти українського військового – реакція світу і української влади

11 квітня у мережі з’явилося надзвичайно жорстоке відео страти українського військового, якому російськи терористи відрізали голову ножем, коли він був живий. Відео викликало великий резонанс не тільки в Україні, але і у світі, передає НСН.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що приголомшена надзвичайно жорстокими відео страт українських військових, які були опубліковані у соцмережах.

Про це йдеться у заяві речника Управління Верховного комісара ООН з прав людини Криштофа Яновські.

Він заявив, що це, «на жаль, це не поодинокий випадок».

В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні — притягнуті до відповідальності, — йдеться у заяві.

Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду закликали невідкладно звернути увагу цю страту у контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами рф на території України.

А міжнародну спільноту закликали вжити рішучих термінових заходів задля посилення допомоги Україні, щоб захистити українців від російського геноциду та звільнити всі українські території.

Реакція української влади на відео страти українського військового

Президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав вбивство українського військового тим, що неможливо ігнорувати.

Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємся забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору, – сказав Зеленський

МЗС

Міністерство закордонних справ України наголосило, що страта українського полоненого, зафіксована на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності.

МО

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вказала, що від перших хвилин появи відео страти українського військового всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Вона закликала українців не поширювати дане відео і не шукати рідних загиблого бійця, аби не спричинити їм шкоду.

Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь — нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору, — додала Маляр

СБУ

Служба безпеки України вже розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання, – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк

Прокуратура

Про початок кримінального провадження заявили в Офісі Генерального Прокурора України.

За фактом жорстокого катування українського військовополоненого відкрито кримінальне провадження, – йдеться у офіційному повідомленні

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за фактом жорстокого катування українського військовополоненого, відео якого було розміщено в соціальних мережах, розпочато кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що за даними слідства, військовослужбовці невстановленого на даний час підрозділу збройних сил рф вчинили жорстоке поводження щодо наразі невстановленого військовополоненого військовослужбовця Збройних Сил України. А саме піддали катуванню, відрізавши голову. Відео цього факту було широко розповсюджено у ворожих соціальних мережах та телеграм-каналах.

Правоохоронними органами України вживаються заходи для встановлення осіб, які вчинили цей страшний злочин.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиметься Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Нагадаємо, на відео, яке поширюється у мережі, люди у військовій формі, які розмовляють російською та мають білу пов’язку, що є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, імовірно, запис могли зробити певний період тому.

Крім того, журналісти американського видання CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, найманці ПВК «Вагнер» стратили двох українських військових. Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані також і руки.

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