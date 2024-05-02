В Одесі виникла масштабна пожежа після ракетного удару ввечері 1 травня. Відомо про 14 постраждалих.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Одеську ОВА, ДСНС і «Нову пошту».

Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці. У навколишніх будинках є вибиті вікна.

Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

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Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи.

Було задіяно 19 одиниць техніки.

Як стало відомо, удар армії окупанта прийшовся на сортувальне депо та відділення «Нової пошти» в Одесі. Серед її працівників постраждалих чи загиблих немає.

Головне – всі живі! Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище! За попередніми даними постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсації клієнтам та проєкт з відновлення приміщення. Вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — буде компенсована клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі, — написали в «Новій пошті» після удару

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