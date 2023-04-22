Потужна “бавовна” в окупованому Мелітополі: ЗМІ повідомляють про підрив тепловоза із кадировцями

Вранці 22 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух у районі депо. Після цього в небо піднявся стовп чорного диму. Про це повідомило місцеве видання РІА-Мелітополь, передає НСН.

За даними видання, в районі депо було підірвано тепловоз із кадировцями.

Як повідомили журналісти, гучний вибух у північній частині Мелітополя пролунав 22 квітня близько 7.45 ранку. Вибух був такої сили, що в людей тремтіли віконні рами.

“Партизани вкотре передали “полум’яний привіт” р*шистам у районі депо”, пише видання.

Місцеві жителі відразу після вибуху бачили чорний стовп диму, що піднімався над депо. У напрямку місця, де сталася “бавовна”, зі ввімкненими сиренами помчали автомобілі швидкої допомоги, поліція, пожежна служба.

За даними видання, “бавовна” супроводжувалася втратами серед окупантів.

“З власних джерел РІА Мелітополь стало відомо, що в районі депо підірвали тепловоз із кадировцями. Точну кількість втрат р*шисти приховують, а пропагандистські смітники навіть не стали традиційно звітувати про навчання і філігранну роботу р*шистського ППО”, діляться інсайдом журналісти.

Раніше про вибухи повідомляв міський голова Іван Федоров.

“Жителі повідомляють про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Заметушилися і окупанти – відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя”, написав він у Телеграм.

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