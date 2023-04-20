Віддавав наказ труїти українців у «газових камерах» на Запоріжжі: встановлено особу комбата росгвардії

СБУ ідентифікувала комбата росгвардії, який віддавав наказ труїти українців у «газових камерах» на захоплених територіях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає НСН.

Як повідомляється, російський окупант причетний до масових катувань і вбивств мирних жителів на півдні України.

«Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковник Аюба Ельдаров. У травні минулого року його призначили так званим “комендантом селища Чернігівка” у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області», йдеться в повідомленні.

На цій «посаді» чоловік виконував завдання кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України.

Для цього сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб рф та місцеві колаборанти.

За наказом Ельдарова окупанти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх. Потерпілих звозили до катівні, яка була облаштована на території місцевої окупаційної комендатури рф.

У катівнях до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму. Задокументовано факт застосування росіянами задушливих газів у спеціально обладнаних «камерах», де тримали українських бранців.

У такий спосіб російські окупанти намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони.

Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також «покривав» убивства викрадених громадян своїми підлеглими.

Крім того, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію. Серед них — мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості та катували через його підписку на український Telegram-канал.

Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого окупанти «звинуватили» в коригуванні вогню ЗСУ. Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських бійців. Усі вони засвідчили причетність Ельдарова до вчинення воєнних злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Ельдарову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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