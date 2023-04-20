Як виглядав Бахмут до війни і на що місто перетворили російські окупанти тепер (відео)

Як виглядав Бахмут до війни і яким він є сьогодні – на що перетворили місто російські загарбники.



У місті Бахмут Донецької області точаться запеклі бої – українські захисники стримують навалу російських терористів і не дозволяють ворогові закріпитися на нових позиціях, передає НСН.

Як і на інших ділянках фронту, тут росіяни використовують звичну для себе тактику випаленої землі і просто зрівнюють місто із землею.

У мережі нагадали, що до нападу Росія Бахмут був процвітаючим містом з дуже розвиненою цивільною інфраструктурою. Telegram-канал “Інформаційний Спротив” опублікував порівняльне відео, щоб показати, що сталося з Бахмутом після нападу російських окупантів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

До повномасштабної війни Бахмут був одним із найрозвиненіших промислових міст Донбасу. Населений пункт славився виробництвом ігристого вина та соляними шахтами. До війни в місті проживало близько 70 тис. осіб, пише Обозреватель.

Незважаючи на те, що з 2014 року лінія фронту досить близько знаходилася до Бахмута, місто, як і раніше, продовжувало повноцінно жити та розвиватися. На відео, знятому до однієї з річниць створення Бахмута, місто наповнене життям та зеленими насадженнями. Звісно ж, тоді мирні жителі не хотіли приходу до свого дому “руського миру”, який несе лише смерть та розруху.

Друге відео показує всю суть Росії і терористичних методів ведення війни. Путінські війська не змогли досягти своїх стратегічних цілей та захопити Бахмут. При цьому з початку війни росіяни робили звичайні для собе речі – вбивали мирних жителів і стирали місто з землі.

Після багатьох місяців війни у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Житлові квартали Бахмута перетворилися на руїни та попіл.

Російські окупаційні війська Росії 19 квітня продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка – Донецьк та у західній частині Донеччини. За місто-фортецю йдуть запеклі бої, там окупанти застосовують авіаційні бомби для знищення українських укріпрайонів.

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