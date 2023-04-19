Захід готується, що Путін використає «всі інструменти, які в нього залишилися» через контрнаступ ЗСУ

Західні лідери готуються, що Путін використає «всі інструменти, які в нього залишилися», включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний контрнаступ ЗСУ.

Як передає НСН, про це повідомляє The Guardian.

На саміті міністрів закордонних справ G7 у Японії британські чиновники заявили, що очікують від Росії заходів у відповідь на контрнаступ і потрібно бути готовими до крайньої тактики із боку країни-агресорки, коли вона спробує утримати окуповані території України.

The Guardian звертає увагу, що в березні експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив про готовність Москви відповісти Україні “абсолютно будь-якою зброєю”, якщо ЗСУ спробують повернути окупований Крим.

Ядерна риторика Росії об’єднала міністрів G7, які за підсумками зустрічі 17 квітня засудили ці погрози та розкритикували план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Представники G7 заявили, що під час переговорів відбувся відкритий обмін думками щодо підходу до війни в Україні, зокрема щодо майбутніх перспектив її припинення. За словами премʼєр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, зрештою ці перспективи обговорюватимуться за столом перемовин.

Однак джерела журналістів у британському МЗС припустили, що єдиний шлях для остаточного завершення війни – це виведення російських військ із Криму, а Захід має дати Україні інструменти для завершення роботи.

Нагадаємо, 25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі нібито у відповідь на плани Великої Британії передати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Ще новини України: Окупанти можуть готувати ракетний удар по Одесі – в ОК «Південь» назвали дати