Колаборанти розпродують узбережжя Азовського моря – ЦНС

Колаборанти розпродують узбережжя Азовського моря, шукаючи, хто дасть більше за той, чи інший об’єкт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя окупаційна влада тепер активно пропонує так званим інвесторам із регіонів-шефів з росії. Йдеться насамперед про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку.

За словами гауляйтера дениса пушиліна, вони вибудовують такі відносини з майбутніми “інвесторами” таким чином, що вони (покупці) можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати і вже облаштовувати територію. А саме узаконення таких домовленостей може й почекати.

Виглядає на те, що сам пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника, – йдеться у повідомленні ЦНС

Центр національного спротиву нагадує – за колабораційну діяльність відповідно до КК України передбачено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна і жодному колаборанту не вдасться уникнути відповідальності. Тому вкотре закликаємо повідомляти про колаборантів та їх злочини за посиланням (https://t.me/sprotyv_official_bot). Анонімність звернення гарантована.

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