Виплати на оздоровлення дітей: хто і як може отримати 14 тисяч

Попереду літні канікули, і держава сприяє тому, аби юні українці могли оздоровитися у цей період, надаючи виплати на оздоровлення дітей певних категорій у розмірі понад 14 тисяч гривень. Розповідаємо, хто може отримати ці кошти і як.

Хто може отримати виплати на оздоровлення дітей

Метою експериментального проекту є забезпечення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки послугами з оздоровлення та відпочинку за принципом «гроші ходять за дитиною»

Отримати кошти можуть малозабезпечені сім’ї, зокрема і ті, які зареєстровані як ВПО, та мають дітей, що належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування), дитина з багатодітної сім’ї віком 7-18 років.

Отримувачами коштів можуть стати родини, які є в Переліку отримувачів послуги.

Якщо інформації про Вас немає в переліку отримувачів, але Ваша сім’я є малозабезпеченою і багатодітною, то необхідно подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду України для постановки на облік дітей для отримання статусу “Дитина з багатодітної сім’ї”.

Для участі в програмі оздоровлення повинні одночасно виконуватися дві умови:

Сім’я отримує допомогу малозабезпеченій сім’ї.

Дитина, віком від 7 до 18 років перебуває на обліку як пільговик і інформація по ній знаходиться в Реєстрі пільговиків з діючою категорією “Дитина з багатодітної сім’ї”.

Або:

Сім’я отримує допомогу малозабезпеченій сім’ї.

Дитина віком від 7 до 18 років має інвалідність (крім під категорії А).

Також можна скористатися іншими програмами з оздоровлення та відпочинку дітей, звернувшись з таким проханням до відповідних структурних підрозділів соціальних захисту населення.

Як працює програма «Гроші ходять за дитиною»

Ви отримаєте сповіщення через «ДІЯ» або вас повідомлять органи соціального захисту

Батькам (або особам, що їх замінюють та мають офіційне підтвердження) необхідно звернутись до ПриватБанку і отримати картку із спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів

Очікувати зарахування коштів на рахунок

Після отримання коштів перейти на сайт https://rstmo.ioc.gov.ua/mop/search у розділ «Пошук закладу»

Необхідно поставити галочку біля «е-Оздоровлення (для власників спеціальних банківських рахунків)» та натиснути кнопку «Шукати»

Оберіть заклад з переліку, ознайомтесь з наведеною інформацією про заклад і натисніть «Подати заявку»

Вказавши свої персональні дані натисніть кнопку «Перевірити в переліку»

Вкажіть дані про дитину, яку бажаєте оздоровити в обраному закладі та заповніть заявку

Перевіривши вказані дані натисніть «Подати заявку»

Прибути в заклад в визначену дату

Оплатити путівку карткою отриманою в ПриватБанк

Надані кошти батьки (або особи, які їх замінюють) зможуть використати для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному з дитячих закладів на території Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької областей та у м. Києві.

Весь перелік, де можна обрати заклад, ТУТ.

Виплати на оздоровлення дітей: відповіді на найпоширеніші питання

1.Якщо наша родина належить до зазначених категорій, але ще не оформила відповідний статус? Чи маємо ми право на отримання грошей на путівку?

Так, ви маєте право на отримання коштів. Для отримання відповідного статусу необхідно звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в регіоні. Після надходження інформації про надання відповідного статусу від структурного підрозділу з питань соцзахисту до Мінсоцполітики (протягом місяця), вас буде включено в перелік отримувачів коштів.

2.Чому лише діти з цих категорій мають право на отримання путівки?

Ці категорії обрано, виходячи з можливостей держави забезпечити повну оплату путівок для їх відпочинку та оздоровлення дітей. Підхід, коли пріоритезуються малозабезпечені родини, дає можливість забезпечити адресність підтримки, – держава буде спрямовувати кошти на закупівлю путівок для дітей саме з тих родин, які не можуть оплатити їх самотужки. Крім того, принциповим є оздоровлення дітей з тих родин, які проживають чи проживали на територіях, найбільш вразливих до обстрілів з боку країни-агресора.

3.Коли батьки почнуть отримувати сповіщення про можливість отримання коштів?

З кінця травня-початку червня 2023 р.

4.На який термін можна придбати путівку?

Путівку на оздоровлення – на 21 календарний день, путівку на відпочинок – на 14 календарних днів.

5.Якщо в родині декілька дітей підпадають під зазначені категорії, чи зможуть батьки отримати кошти на придбання путівок для всіх цих дітей?

Так, держава не обмежує кількість дітей з однієї родини, які мають право отримати кошти для придбання путівок. Бюджетні кошти перераховуються на кожну дитину. Повідомлення також надходитиме окремо щодо кожної дитини в родині.

6.Протягом якого часу необхідно придбати путівку? Чи можливо використати кошти в інший сезон або наступним літом?

Кошти необхідно використати протягом трьох місяців з дня їх зарахування. У разі зарахування у жовтні-листопаді, придбати путівку необхідно до 25 грудня, оскільки кошти передбачені на оздоровлення та відпочинок у 2023 році.

7.Хто має оплачувати доїзд дитини до закладу?

Держава покриває витрати на оздоровлення та відпочинок дітей. Проїзд до/з обраних дитячих закладів оздоровлення і відпочинку здійснюється за сприяння структурних підрозділів соціального захисту населення за кошти батьків (осіб, які їх замінюють), або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством (наприклад, спонсорів, благодійних фондів тощо).

8.Яка сума зараховуватиметься на картку?

14 165 грн (п’ять прожиткових мінімумів для дітей віком 6-18 років)

9.Куди можна звернутися у разі виникнення додаткових питань?

Інформаційне супроводження отримувачів щодо надання послуги з оздоровлення та відпочинку здійснюють структурні підрозділи соціального захисту в регіонах, Національна соціальна сервісна служба – (044)2898789

Більше інформації – ТУТ.

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