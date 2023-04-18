Окупанти можуть готувати ракетний удар по Одесі – в ОК «Південь» назвали дати

В ОК «Південь» повідомили, що окупанти можуть готувати ракетний удар по Одесі. Стали відомі приблизні дати
Війська РФ можуть готувати ракетний удар по Одесі 2 травня
Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Про це розповідає НСН.
Окупанти можуть готувати ракетний удар по Одесі – названі дати
За її словами, останні кілька днів у Чорному морі вирував потужний шторм – 4-5 балів. Це одна з причин, чому в Одесі останнім часом не було чути повітряних тривог.
Ще однією причиною є брак ракет у Росії.
Проте не можна виключати, що окупанти готують відтермінований ракетний удар.
«Відтермінований ракетний удар, типу шокового впливу… Ми пам’ятаємо, що для Одеси є знаковими датами 2 травня та 9 травня… І це дати, до яких ворог може підготуватися ретельно», – наголосила речниця Сил оборони Півдня
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