Окупанти можуть готувати ракетний удар по Одесі – в ОК «Південь» назвали дати

В ОК «Південь» повідомили, що окупанти можуть готувати ракетний удар по Одесі. Стали відомі приблизні дати

Війська РФ можуть готувати ракетний удар по Одесі 2 травня

Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Про це розповідає НСН.

Окупанти можуть готувати ракетний удар по Одесі – названі дати

За її словами, останні кілька днів у Чорному морі вирував потужний шторм – 4-5 балів. Це одна з причин, чому в Одесі останнім часом не було чути повітряних тривог.

Ще однією причиною є брак ракет у Росії.

Проте не можна виключати, що окупанти готують відтермінований ракетний удар.

«Відтермінований ракетний удар, типу шокового впливу… Ми пам’ятаємо, що для Одеси є знаковими датами 2 травня та 9 травня… І це дати, до яких ворог може підготуватися ретельно», – наголосила речниця Сил оборони Півдня

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