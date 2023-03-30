У Головному управлінні розвідки вважають, що масованих ракетних ударів по Україні, які були восени та взимку, може більше не бути. По яких цілях окупанти можуть бити ракетами

Окупанти провалили доведення енергетичної інфраструктури нашої держави до критичного стану. Тепер ворог намагатиметься зірвати контрнаступ ЗСУ та, ймовірно, битиме по військових об’єктах.

Про це сказав речник ГУР МО Андрій Юсов у інтерв’ю Gazeta.ua. повідомляє НСН.

На його переконання, окупанти битимуть по шляхах постачання і усьому, що пов’язано з підготовкою до звільнення українською армією тимчасово захоплених росіянами міст.

Водночас для цивільного населення, як наголосив Юсов, загроза не зникне. У першу чергу, це пов’язане з тим, что у армії противника закінчуються запаси високоточної зброї. Від кількості, що була на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, її залишилося близько 15%.

У ГУР дали прогноз, по яких цілях в Україні окупанти можуть бити ракетами

Крім того, окупанти у більшості випадків мають не точні розвідувальні дані. Тому, як наголосив представник української розвідки, далі найбільше страждатиме саме цивільна інфраструктура.

За словами Юсова, не варто сподіватися, що у російської армії закінчаться ракети. Окупанти мають ще тисячі ракет С-300, а також налагоджують виробництво “Калібрів”, йдеться про десятки у місяць.

“Але компенсувати навіть те, що вони вже витратили, подібні обсяги не можуть. Від початку ракетного терору і проміжки між ударами, і кількість застосованих ракет – це вже зовсім інші показники, ніж ми бачили”, – сказав речник ГУР.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що нині Росія під час обстрілів українських населених пунктів робить ставку на авіацію, особливо на півдні. Проте ворог все ще може вдаватися до використання ракет, щоб завдавати точкових ударів.

За її словами, використання корабельних ракетоносіїв залежить від погоди і є мінімальним під час штормів.

Як відомо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська армія може розпочати контрнаступ у квітні-травні 2023 року. За його словами, контратака планується за кількома напрямками.

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