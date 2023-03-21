Окупанти призупинили шантаж за допомогою Каховської ГЕС — Наталія Гуменюк

Російські окупанти поки що призупинили шантаж за допомогою Каховської ГЕС і більше не спускають воду. Про ситуацію на гідроелектростанції розповіла Наталія Гуменюк

Окупанти зрозуміли, що їхні спроби шантажу не мають успіхів. Про це заявила сьогодні, 21 березня, начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі марафону FREEДОМ.

Про це повідомляє НСН

Окупанти призупинили шантаж за допомогою Каховської ГЕС

“Наразі критична ситуація не спостерігається. Складається враження, що вони награлися на техногенному фронті. Вони намагалися шантажувати, але зрозуміли, що це не має успіху, а навпаки, може призвести до того, що природна перепона, що настільки обміліла, може бути не такою непереборною для сил оборони України. І, задумавшись, що таким чином наближають власне знищення, вони зупинили цей процес”, — сказала Гуменюк.

Крім того, граючи на шантажі з Каховською гідроелектростанцією, вони загрожували безпеці Запорізької атомної станції, додала гостя ефіру.

“Це також був досить критичний момент. Тому очевидно, що зараз поки що призупинено цю систему шантажу”, — додала Гуменюк.

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