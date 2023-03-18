Чи зможе росія вплинути на логістику та економіку України ракетними ударами – ГУР

Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні. У ГУР відповіли, чи зможе РФ вплинути на логістику та економіку України

Росіяни і надалі продовжуватимуть тактику ракетного терору, утім, докорінним чином це вже не вплине на українську економіку.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує НСН

За його словами, розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога.

“Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився відтоді як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується”, – каже Юсов.

Росія ракетними ударами вже не зможе вплинути на логістику та економіку України

Проте, якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні

“Вони використовують “Шахеди”, але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало”, – зазначив Юсов.

Юсов додає, що якщо говорити про “Калібри”, “Іскандери” чи “Кинджали” – то це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну”.

“Так, застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато. Особливо, коли мова йде про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла і сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе”, – зауважив Юсов.

Експерт зазначив, що окупанти вчиняли ракетні обстріли восени і протягом всієї зими, але нічого, крім роздратування і злості, у українців не викликали.

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