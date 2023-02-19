Навіщо РФ запускає повітряні кулі на територію України – британська розвідка

В Міноборони Британії пояснили, навіщо окупанти запускають повітряні кулі на територію України

Росія запускає повітряні кулі на територію України, що зібрати інформацію про протиповітряну оборону нашої країни.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Навіщо РФ запускає повітряні кулі на територію України

“Ймовірно, вони представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи ППО та змусити українців витратити цінні запаси ракет “земля-повітря” та боєприпасів”, – пояснює британська розвідка.

Крім того, у Британії вважають, що 14 лютого повітряний простір Молдови закрили саме через “об’єкт у формі кулі”, який, ймовірно, був російським.

Як відомо, 15 лютого у Києві та області оголосили повітряну тривогу через російські повітряні кулі. Пізніше стало відомо, що повітряному просторі столиці виявили шість повітряних цілей, їх збила ППО.

Також вчора у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу, причиною якою теж могла бути повітряна куля.

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