Безкоштовні квитки на літаки з Молдови: як і хто може отримати

Громадяни України можуть отримати безкоштовні квитки на літаки з Молдови. Звідти можна полетіти до однієї з країн ЄС, передає НСН.

Скористатися безкоштовними білетами можуть українці, які прибули до Молдови після 24 лютого 2022 року. Їх надають громадянам нашої країни за програмою EU+ Air Transfers, яку координує Міжнародна організація з міграції, УВКБ ООН та уряд Молдови.

Безкоштовні квитки на літаки з Молдови: як отримати

Участь у програмі авіаперевезень від Євросоюзу можуть брати біженці, члени сім’ї яких перебувають у країнах ЄС, або вразливі особи з особливими потребами, які тікають з України через війну. Авіарейси плануються за запитом, тому треба попередньо подати заявку заповнивши онлайн-форму або зареєструватися у вищезгаданій програмі у найближчому реєстраційному центрі для біженців.

Учасники програми можуть полетіти регулярним або чартерним рейсом. Раніше українцям вже організовували рейси до Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Ірландії, Латвії, Ліхтенштейну, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії та Швейцарії. Зазначимо, що до програми входять європейські країни, які надають безкоштовний переліт, проживання, направлення на соціальні та юридичні послуги з прибуття до Європи.

Безкоштовні квитки на літаки з Молдови: хто може отримати

Безкоштовні квитки за програмою EU+ Air Transfers можуть отримати українські біженці, якщо вони належать до однієї з категорій:

Мають родичів у країнах Євросоюзу і потребують допомоги для возз`єднання;

Особи з інвалідністю чи важкими хворобами;

Самотні батьки з трьома чи більше дітьми;

Вагітні;

Люди похилого віку в групі ризику.

Безкоштовні квитки на літаки з Молдови: які документи потрібні

Для того, щоб зареєструватися на участь у програмі безкоштовного перельоту, треба мати хоча б один з документів:

Закордонний паспорт; Внутрішній паспорт; Документ про надання притулку в Молдові; Документ про постійне місце проживання в Україні.

Особам, яким потрібен медичний супровід чи інвалідний візок, нададуть необхідну підтримку.

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