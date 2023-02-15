Ворожі аеростати рухаються на Дніпропетровщину – для чого їх використовують

Російські загарбники знову запустили в небо України аеростати. Одна з моніторингових груп на своєму Telegram-каналі повідомляє, що об’єкти рухаються у напрямку з Харківської в Дніпропетровську область.

Усього їх чотири.

“Знов аеростати у повітряному просторі України, чотири на східному напрямку (з Харківщини у напрямку Дніпропетровщини)”, йдеться в повідомленні.

Нещодавно у monitoring пояснювали, що росіяни запускають аеростати для відволікання сил ППО та здійснення розвідки.

“Для нас вони не несуть загрози, вони летять у напрямку вітру і не несуть на собі бомб, ракет чи мін, це звичайна повітряна куля з металічними відбивачами (вони використовуються задля того, щоб збільшити свою видимість і “притягнути” увагу радіолокаційних станцій)”, сказано в повідомленні.

Крім того, учора спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив те, що РФ почала випускати в наш повітряний простір повітряні кулі з кутовими відбивачами для здійснення розвідки. Вперше їх зафіксували ввечері 12 лютого.

“Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно (12 лютого у Дніпропетровській області –ред.) Українська Протиповітряна оборона радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю. В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. Ситуація контрольована”, наголосив Ігнат.

Він також підтвердив, що такі літаючі об’єкти окупанти використовують для проведення розвідки і відволікання ППО.

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