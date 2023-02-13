Досліджують роботу української ППО – у ЗСУ пояснили часті атаки дронами

У Повітряних силах Збройних сил України пояснили, що часті атаки дронами по Україні мають на меті дослідження роботи української ППО

Метою запусків безпілотників, що почастішали, є дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони.

Про це заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, повідомляє НСН

У ЗСУ пояснили часті атаки дронами

«Досліджують роботу нашої ППО, і дрони-розвідники можуть з’являтися, щоби оглянути наслідки ударів. Не можна назвати це підготовкою. Вони просто вже третього дня запускають. Якщо сьогодні теж підтвердиться, що це «Шахеди», – сказав Ігнат.

Як зазначив представник ВС, російські військові змінили час запуску БПЛА. Тепер ворожі дрони вони спрямовують українськими територіями не лише вночі, а й увечері. Запуск здійснюється, як і раніше, зі східного узбережжя Азовського моря.

З початку лютого російські війська активізували атаки дронами-камікадзе. Протягом минулого тижня противник чотири рази запускав безпілотники, внаслідок чого в деяких областях України зафіксовано “прильоти”. Більшість ворожих дронів нашим захисникам вдалося збити.

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