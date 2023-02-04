Загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається – Ігнат закликає бути готовими до атак

Загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається, як це було з початку повномасштабної війни. Тому треба завжди бути готовими до атак ворога

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє НСН

“Російські Міг-31 знаходяться там (в Білорусі – ред.)практично на постійній основі. Лише на нетривалий проміжок часу вони перелітали на територію Росії, можливо з технічних причин. Зараз вони щодня злітають у небо і це є причиною недавніх масштабних повітряних тривог в Україні”, – пояснює Ігнат.

Загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається

Також він нагадав, що МіГ-31 є потенційними носіями ракет “Кинжал”, які росіяни застосовують для враження стратегічних об’єктів в Україні.

“Ми завжди готуємося до нових російських атак з повітря. Після кожного масштабного обстрілу виконуються певні заходи для того, аби наші сили і засоби протиповітряної оборони ще краще спрацювали в майбутньому”, – зазначив Ігнат.

Він також акцентував, що авіація має можливість швидко переміщатися.

“Це не підрозділ, якому потрібні тижні чи місяці на передислокацію. Авіація злетіла і за годину вона же в іншому місці. Тому треба розуміти, що авіаційна присутність росіян на території Білорусі була завжди з початку повномасштабного вторгнення”, – звертає увагу Ігнат.

За його словами, навчання не впливають на переміщення авіації, оскільки РФ може це зробити в будь-який момент, перемістивши її на один із 40 аеродромів, які вона використовує для атак проти України.

“Тому треба бути готовими завжди до можливих атак. Тому що стратегічна авіація – це наймобільніший вид, який можна застосовувати”, – додав Ігнат.

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