Повітряні сили ЗСУ оцінили можливість висадки російського десанту в Києві або в цілому на території України.

Як заявив в ефірі національного телемарафону 16 січня речник Повітряних сил підполковник Юрій Ігнат, на сьогодні це абсолютно нереалістичний сценарій, передає НСН.

За словами підполковника, у перші дні повномасштабної агресії РФ висадка російського десанту в районі Гостомеля була в основному пов’язана з ефектом несподіванки. Проте зараз противник не зможе скористатися такою перевагою.

“На сьогодні це взагалі нереалістичний сценарій… Тоді ворогові це не вдалося, не вдасться й зараз. Тому що пролетіти просто так у столицю та висадити десант з Іл-76 не вдасться жодним чином. Думаю, що й до кордону не вдасться долетіти”, наголосив Ігнат.

Спікер ЗСУ додав, що захист українського неба є пріоритетом, тому збройні сили очікують на постачання сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони від західних союзників.

“Очікуємо і на Patriot, і на SAMP-T, але в достатній кількості, щоб якомога більше об’єктів критичної інфраструктури великих міст можна було закрити від терору”, зазначив підполковник.

Нагадаємо, 15 січня Збройні сили РФ здійснили передислокацію своєї авіації в Білорусь. За один день супротивник направив 12 літаків, які приземлилися на аеродромі в Барановичах.

У звіті британської розвідки від 11 січня йшлося про те, що перекидання літаків ПКС Росії в Білорусь не означає підготовку до наступальних операцій проти України. На думку представників Міноборони Британії, розгортання російської авіації в Білорусі, найімовірніше, є справжніми навчаннями.

Джерело: Фокус

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