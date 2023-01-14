Призначення начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем так званої “спецоперації” не змінило плани ворога. Оскільки росіяни й далі націлені на удари та знищення критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє НСН з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

“Не від однієї людини, хто б там не був – Суровікін, Герасимов чи хто завгодно залежить виконання їхнього стратегічного задуму, плану знищення нашої інфраструктури тощо. Там же не одна людина приймає ці рішення, просто йде мова про те, хто кого і де “переграв”, вважає Ігнат.

Він зазначив, наміри кремлівського режиму зрозумілі цілком – це захоплення України і загальний план ворога на зараз, на даному етапі, відображає те, що відбувається на сході.

“Ну а далі критична інфраструктура. Про те, що вони не полишили планів це очевидно. Цьому доказ заяви їхніх політиків та ЗМІ. Їхній задум “відключити Україну від світла” далі й залишається. Тому не важливо, хто у них і що буде очолювати”, пояснює Ігнат.

Нагадаємо, що 11 січня Сергія Суровікіна зняли з посади командувача російськими окупаційними військами в Україні, а на цей пост призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Зазначимо, сьогодні, 14 січня, мешканці столиці приблизно о 09:35 почули серію вибухів. Через кілька хвилин після цього у Києві та області почав лунати сигнал повітряної тривоги. Згодом стало відомо про ракетну атаку.

У КМДА повідомили, що внаслідок атаки є влучання в об’єкт інфраструктури.

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