Чому вибухи в Києві прогриміли до оголошення тривоги і чим РФ могла атакувати столицю

Вибухи в Києві прогриміли вранці 14 січня. Це сталося до того, як було оголошено повітряну тривогу. Військовий експерт зробив припущення, чому не спрацювало оповіщення про небезпеку і чим російські війська могли атакувати столицю.

Система протиповітряної оборони не встигла спрацювати найвірогідніше через те, що російські окупанти запускали ракети з території Білорусі – і висока ймовірність того, що запускалися балістичні ракети. Про це пише військовий експерт Олександр Коваленко, передає НСН.

“Те, що в Києві пролунали вибухи раніше, ніж зазвучав сигнал повітряної тривоги, може говорити тільки про те, що система оповіщення не встигла спрацювати вчасно. Таке можливе лише за умови малої відстані підльоту ракети, тобто ракети летіли з РБ”, приходить до висновку він.

Проте лише факту запуску з Білорусі, на думку Коваленка, недостатньо для того, щоб “випередити” систему сповіщень про повітряну тривогу. Необхідно також, щоб ракети мали високу швидкість, щоб максимально швидко подолати відстань від Білорусі до Київської області та Києва. І цілком можливо, що удару було завдано балістичними ракетами – не виключено, що іранського виробництва.

“Можливо, це були 9М723 ОТРК “Іскандер”, але на початку повномасштабної війни їх часто запускали з РБ і тривога на них реагувала. Таким чином, можна припустити, що була застосована балістична ракета або з покращеними характеристиками, або гіперзвукова Х-47М2 “Кинжал”. Але у випадку з “Кинжалом”, у ВП РБ мав бути МіГ-31К. А він не злітав. Виникає питання – а чи не іранські?”, пише Коваленко.

Він також застеріг українців про те, що Росія може готувати масований ракетний удар найближчим часом.

“Нагадаю, що станом на сьогодні у російських окупантів накопичено достатній боєкомплект ракетного озброєння різного типу для завдання масованого удару. Тому не виключено, що сьогодні вранці це був лише “розігрів” перед масованим нальотом. Бережіть себе!”, закликав Коваленко.

Нагадаємо, рано вранці РФ завдала ракетного удару по Київській області. Зокрема, під час ранкової атаки був “приліт” у житлову забудову села Копилів Бучанського району. У Київській ОВА говорять про пошкодження 18 житлових будинків у регіоні, а також про приліт по об’єкту критичної інфраструктури, після якого на ньому спалахнула пожежа.

За кілька годин вибухи пролунали вже в Києві. Відомо про прильоти у Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Попередньо люди не постраждали.

Слова речника Повітряних сил Юрія Ігната підтверджують деякі припущення експерта.

“Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали”, сказав Ігнат.

За його словами, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі. Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їх політ відстежується.

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