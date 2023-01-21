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РФ посилила розвідку дронами – можлива підготовка окупантів до нових ракетних ударів

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РФ посилила розвідку дронами - можлива підготовка окупантів до нових ракетних ударів
Національна служба новин - NNS

Росіяни активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їхню підготовку до нанесення нових ракетних ударів

На цьому наголосила начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 21 січня, повідомляє НСН

За її словами, росіяни проводять розвідку доволі системно.

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РФ посилила розвідку дронами - можлива підготовка окупантів до нових ракетних ударів

«Ми фіксуємо та заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, у той час, коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію, щоб знати, куди влучити», – сказала Наталія Гуменюк.

Вона уточнила, що більшість уваги дронів сконцентровано на об’єктах інфраструктури, а також на військових об’єктах. Зокрема і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається відшукати, щоб під час однієї з хвиль атак «заглушити».

Джерело

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