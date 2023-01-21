РФ посилила розвідку дронами – можлива підготовка окупантів до нових ракетних ударів

Росіяни активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їхню підготовку до нанесення нових ракетних ударів

На цьому наголосила начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 21 січня, повідомляє НСН

За її словами, росіяни проводять розвідку доволі системно.

ЗСУ попередили про можливу підготову до нових ракетних ударів

«Ми фіксуємо та заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, у той час, коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію, щоб знати, куди влучити», – сказала Наталія Гуменюк.

Вона уточнила, що більшість уваги дронів сконцентровано на об’єктах інфраструктури, а також на військових об’єктах. Зокрема і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається відшукати, щоб під час однієї з хвиль атак «заглушити».

Джерело

Чи може Україна повністю захиститися від ракетних ударів Росії — ЗСУ